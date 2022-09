Decimoputzu. Fiamme minacciano aziende e abitazioni: intervengono elicotteri

Raggiunte anche serre e un deposito attrezzi, messe in sicurezza bombole gpl in un terreno privato

Di: Redazione Sardegna Live

Fiamme a Decimoputzu, dove sono intervenuti alcuni mezzi aerei per spegnere incendi vicino ad aziende e abitazioni. Il rogo è divampato, poco dopo le 14, nei pressi della strada provinciale 3, danneggiando alcune serre.

Alimentate dal forte maestrale, le fiamme si sono rapidamente propagate raggiungendo le serre e anche un deposito di attrezzi. Sul posto sono giunte le squadre dei Vigili del Fuoco di Iglesias e del Comando provinciale di Cagliari.

Insieme a loro hanno operato il Corpo forestale, i volontari della Protezione civile e un elicottero della flotta regionale antincendio. Durante le operazioni sono state messe in sicurezza anche alcune bombole gpl trovate in un terreno privato. Sono attualmente in corso le operazioni di bonifica.