Quindici anni senza Giuni Russo, la sua "Alghero" un tormentone senza tempo

Riascolta con noi uno dei brani più belli dell'artista

Di: Redazione Sardegna Live

Se ne andava 15 anni fa ad appena 53 anni Giuni Russo, una delle più amate e interessanti artiste del panorama pop italiano. All'anagrafe era Giuseppina Romeo, nata a Palermo in una famiglia dove l'arte e la musica erano di casa. La madre di Giuni, infatti, era una soprano.

Cantautrice di indubbio talento, approdò giovanissima al successo crescendo costantemente a livello artistico, alternando brani scanzonati ad influenze classiche, jazz ed elettroniche e collaborando con Franco Battiato, Al Bano Carrisi, Cristiano Malgioglio, Vince Tempera, Umberto Napolitano, Donatella Rettore e molti altri.

Nel 1967, appena 16enne, si aggiudicò la vittoria del Festival di Castrocaro interpretando “A chi” di Fausto Leali. L’anno seguente debuttò con lo pseudonimo di Giusy Romeo al Festival di Sanremo, in coppia con il francese Sacha Distel con il brano “No amore”. Il pezzo, scritto da Vito Pallavicini e musicato da Paolo Conte, Enrico Intra e Mansueto Deponti, non accedette alla finale riscuotendo scarso successo.

Nel '69 l'incontro con Maria Antonietta Sisini, che divenne la sua storica co-autrice e produttrice. Poi un secondo fondamentale incontro: quello con Franco Battiato. Nel 1982 incise “Un’estate al mare“, il suo brano più celebre a livello popolare. I successivi anni furono molto importanti in quanto a successo e notorietà grazie anche alle partecipazioni a programma televisivi come il Festivalbar, Vota la voce, Azzurro e Un disco per l’estate. Sono gli anni di “Una vipera sarò”, “Mediterranea”, “Limonata cha cha cha” e la hit senza tempo “Alghero” (VIDEO IN COPERTINA).

Nel 2003 la sua seconda apparizione sul palco dell’Ariston trentacinque anni dopo il suo debutto al Festival di Sanremo. Si classificò in settima posizione ottenendo il premio come miglior arrangiamento. Un anno e mezzo dopo la prematura scomparsa, uccisa da un cancro contro il quale combatteva da tempo.