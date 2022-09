Iglesias. Una statua per ricordare Dondi, il gatto amico di tutti investito e ucciso

Simbolicamente la statua commemorerà tutti gli amici a quattro zampe che hanno perso la vita per mano dell’uomo

Di: Alessandra Leo

Una statua ai Giardini pubblici di Iglesias per ricordare Dondi, il gatto amico di tutti investito e ucciso lo scorso aprile da qualcuno che nemmeno si era fermato per soccorrerlo.

Dondi era una gatto gentile ed educato, addirittura attraversava sempre sulle strisce pedonali, dove ha purtroppo perso la vita, si faceva accarezzare da chiunque, andava d’accordo con gli altri gatti e con i cani, ed era solito fare incursioni presso le attività commerciali nello stesso quartiere in cui è stato investito, e dove ora verrà ricordato con la statua a lui dedicata e la foto che lo ritrae felice in tutta la sua bellezza.

“La più grande lezione sull’amore è stata data da qualcuno che non parlava la nostra stessa lingua” è la frase affiancata alla foto del bel gattone, sotto la statua inaugurata la scorsa settimana grazie alle donazioni dei cittadini e al comitato "Dondi", istituito subito dopo la morte dell'animale.

Il dolore per la morte di Dondi era stato così grande in città da sfociare in una colletta per far cremare l’animale alla cui veglia si erano presentate inaspettatamente tantissime persone, segno di quanto fosse benvoluto dai residenti.

Simbolicamente questo piccolo monumento ricorderà tutti i nostri amici a quattro zampe che hanno perso la vita per mano dell’uomo.

Dopo il murales per Goku (LEGGI L'ARTICOLO), pastore maremmano avvelenato e ucciso, a Iglesias è diventata ancora più forte la volontà di commemorare gli animali vittime di atti orribili, ma anche quella di difenderli e proteggerli, in particolar modo quelli di quartiere senza una fissa dimora che proprio perché amano tanto la propria libertà sono maggiormente esposti a certi rischi.