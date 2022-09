Orosei. Incidente sul lavoro in una cava: 57enne precipita da 9 metri

E' stato trasportato all’ospedale di Sassari

Di: Redazione Sardegna Live

Questa mattina un uomo di 57 anni è rimasto gravemente ferito in una cava di marmo in località “Oroe”, a Orosei.

Intorno alle 7:50, per cause in corso di accertamento, l’operaio che manovrava un mezzo adibito al taglio dei blocchi di pietra, nella retromarcia, è precipitato da circa 9 metri rimanendo incastrato fra le lamiere del pesante automezzo.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che ha provveduto nell’immediato a liberare l’operaio, stabilizzandola su una tavola spinale, per poi affidarlo alle cure del personale sanitario del 118. Il grave incidente sul lavoro ha provocato importanti traumi al 57enne che hanno imposto il suo trasferimento all’ospedale di Sassari per ulteriori accertamenti.

Presenti sul anche i Carabinieri della Stazione di Orosei.