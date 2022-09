Auto si ribalta alla periferia di Sassari, un ferito

Incidente stradale tra Bancali e Saccheddu

Di: Redazione Sardegna Live

Incidente stradale questa sera fra Bancali e Saccheddu, alle porte di Sassari lungo la Sp 18.

La sala operativa del Comando dei Vigili del Fuoco di Sassari ha ricevuto richiesta di intervento per l'incidente stradale. La squadra operativa inviata dalla Sede Centrale ha provveduto alla messa in sicurezza della zona interessata dall'evento e del veicolo, che, per cause da accertare, si è ribaltato.

Presente il personale del 118 che, dopo le prime cure, ha trasportato al Pronto Soccorso una persona ferita per accertamenti, e la Polizia Locale per la sicurezza delle operazioni di soccorso e per la gestione della viabilità.