Paolo Truzzu incontra Fabio Barbarossa

Il medico era stato picchiato, nei giorni scorsi, da un extracomunitario su un bus della Ctm

Di: Antonio Caria

Il Sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, ha incontrato oggi Fabio Barbarossa, il medico picchiato su un bus della Ctm da un cittadino extracomunitario.

"Ho voluto incontrarlo per testimoniare la solidarietàdell'Amministrazione comunale per un gesto fuori da ogni logica e contro un uomo mite e per bene", ha dichiarato il primo cittadino.

Truzzu ha anche annunciato che si sta lavorando "Insieme alle autorità di pubblica sicurezza, per una città più sicura, nella quale ogni cittadino si senta tranquillo di potersi muovere senza nessun timore".