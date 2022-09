Truffa del falso olio extravergine d'oliva. Conoscete il “Panel - test” come parametro di valutazione della qualità?

Scopriamolo insieme ai chimici del Laboratorio Chimico di Cagliari dell’Agenzia Accise, Dogane e Monopoli

Di: Cristina Tangianu

Questa mattina siamo stati a Sassari, nel villaggio “Corsa in Rosa”, ospiti nello stand dell’Agenzia Accise, Dogane e Monopoli.

Con il Direttore Territoriale ADM per la Sardegna, Roberto Chiara, abbiamo parlato delle attività che ogni giorno portano avanti per la tutela della salute dei cittadini e dell’ambiente e per contrastare la contraffazione. Presenti nello stand, anche alcuni chimici del Laboratorio Chimico di Cagliari, che ci parlato delle frodi sull'extravergine d'oliva e mostrato come viene eseguito l’esame organolettico “Panel - test” sugli oli d'oliva vergini, come parametro di valutazione della qualità.

IL VIDEO