Due camion in fiamme nella notte a Olbia

Vigili del fuoco in azione nella zona industriale

Di: Redazione Sardegna Liveq

Intorno alle 23 della scorsa notte i vigili del fuoco di Olbia sono intervenuti in via Algeria, nella zona industriale della città, per l'incendio di due camion parcheggiati all'esterno di un capannone.

L'intervento delle due squadre ha evitato che le fiamme si propagassero agli edifici adiacenti, limitando i danni agli automezzi e ad una parete del capannone industriale. Non si segnalano feriti.

Le cause del rogo che ha devastato i due mezzi sono in via di accertamento. Sul posto la Squadra Volante e quella Scientifica della Polizia di Stato.