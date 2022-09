Ruba uva da una vigna: 81enne denunciato

Il ladro sorpreso dal viticoltore che ha chiamato i carabinieri

Di: Redazione Sardegna Live

Stanotte, a Senorbì, i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Dolianova sono intervenuti in una località campestre, a seguito di una richiesta pervenuta alla loro centrale operativa da parte di un viticultore che si trovava in quel momento ad osservare un uomo intento a rubargli l’uva dalla vigna e che il padrone del terreno aveva riconosciuto.

I militari giunti i militari sul posto, sulla base delle indicazioni della vittima del furto, avrebbero colto in flagranza un 81enne incensurato, che aveva appena tagliato con delle forbici da potatura e sottratto 17 chilogrammi di uva riponendola in una sacca di plastica col chiaro intento di portarla via.

La refurtiva è stata restituita al padrone della vigna. L’anziano verrà denunciato per il fatto commesso.