Lotta delle Fiamme Gialle contro gli affitti in nero: recuperati 400mila euro

L'azione dei finanzieri al termine della stagione estiva

Di: Redazione Sardegna Live

I finanzieri della Tenenza di Bosa Marina hanno effettuato nei giorni scorsi una mirata attività a contrasto delle locazioni in nero durante la stagione estiva. Le Fiamme Gialle hanno ricostruito gli affitti degli ultimi due anni, effettuati in alcuni casi senza la stipula di regolari contratti, sebbene talvolta il proprietario rilasciava comunque le ricevute per i canoni corrisposti, salvo poi non contabilizzarle e dichiararle al fisco.

In particolare, è stata scoperta una persona che attraverso una società di capitali, affittava dal 2017, per importi considerevoli, diversi immobili di sua proprietà. Le attività ispettive hanno consentito di riportare a tassazione un totale di circa 400.000 euro, tra redditi non dichiarati, imposta di registro ed IVA.