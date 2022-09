Cortocircuito all'ospedale di Bosa: allarme rientrato

Sul posto due squadre dei Vigili del Fuoco di Macomer e Cuglieri

Di: Redazione Sardegna Live

Due squadre dei Vigili del Fuoco di Macomer e Cuglieri sono intervenute intorno alle 19:00 di ieri, mercoledì 14 settembre, presso l’Ospedale “A.G. Mastino” di Bosa a seguito di un cortocircuito verificatosi nel locale tecnico degli ascensori.

Il guasto ha provocato un surriscaldamento elettrico dei conduttori e i fumi prodotti hanno attivato l'allarme antincendio. Gli addetti antincendio della struttura, coordinati telefonicamente dalla squadra dei Vigili del fuoco di Macomer, hanno dapprima interrotto l’alimentazione elettrica e successivamente richiesto l'intervento del tecnico manutentore dell'impianto.

Le squadre dei Vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza lo stabile aprendo i vani per la fuoriuscita dei fumi prodotti dalla combustione. Non è stato necessario evacuare nessun paziente e/o personale sanitario in quanto il locale risulta attiguo e non in comunicazione con i reparti di degenza.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Municipale di Bosa.