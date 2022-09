43 anni fa la tragedia aerea sui monti di Capoterra

Non si salvò nessuno. Morirono in 31 tra passeggeri e membri dell'equipaggio

Di: Redazione Sardegna Live

Sono passati esattamente 43 anni da uno dei più tragici incidenti aerei avvenuti in Italia. 14 settembre 1979. Era la mezzanotte e 47 minuti. Un velivolo scomparve dai radar dei controllori di volo. Poi lo schianto, con un incredibile boato che giunse fin dentro alcune case di Capoterra.

L’aereo, un cosiddetto postalino DC9 – ATI della compagnia Aereo Trasporti Italiani, nell’effettuare la tratta di linea tra gli aeroporti di Alghero e di Cagliari-Elmas per poi dirigersi a Roma, si schiantò nel cuore nero delle montagne antistanti la raffineria di Sarroch.

Non si salvò nessuno. Morirono i 27 passeggeri e con loro il pilota, il copilota e gli altri due membri dell’equipaggio. I loro corpi, per l’esplosione che infiammò il bosco, divennero irriconoscibili.

Ci sono dettagli sconosciuti ai più. Con gli animali ad esempio, specie i cinghiali che dapprima scapparono nel sottobosco per poi affacciarsi quando i soccorritori, alle prime luci dell’alba, videro quell’immane disastro.

Pochi sanno che un gruppo di militari venne dirottato a notte fonda in quella località con “l’ordine di sparare a chiunque, non autorizzato si avvicinasse al punto dell’impatto” aveva raccontato in esclusiva a Sardegna Live Claudio Squintu, allora militare in servizio a Teulada. “Temevamo la presenza di sciacalli – afferma – non tanto degli animali” che evidentemente potevano cibarsi di resti umani, “bensì di malintenzionati capaci di rubare magari oggetti di valore”.