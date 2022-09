Grande festa a Ozieri per la 129^ Sagra della Madonna del Rimedio

Appuntamenti tra fede e spettacolo dal 16 al 18 settembre

Di: Redazione Sardegna Live, foto tratta dal web

Le celebrazioni in onore della Madonna del Rimedio tornano a Ozieri per la 129^ edizione della terza sagra più antica della Sardegna. Il calendario degli eventi prenderà il via nella serata di oggi, 14 settembre, alle ore 20 presso il piazzale del convento delle Clarisse, dove si terrà lo spettacolo di circo-teatro "Wake up" contro gli stereotipi.

Il 16 settembre, alle 19.30 presso i giardini del Cantaro, lo Zecchino d'oro "Canta Rimedio" e la festa della birra con birre artigianali. Alle 20, in piazza Carlo Alberto, la 55^ edizione dell'Usignolo della Sardegna, concorso per cantadores a chitarra. Alla chitarra Costantino Doppiu, presenta Emanuela Sassu.

Sabato 17, dalle 19.30 in piazza Garibaldi, la musica rap e trap di Jake La Furia, Praci, Sgribaz e il dj set di Fargetta.

Domenica 18 settembre la città in festa per la Beata Vergine del Rimedio. Alle 17 la Santa Messa presieduta dal cardinal Giovanni Angelo Becciu e dal vescovo di Ozieri mons. Corrado Melis. A seguire la processione accompagnata dai gruppi folkloristici e dai cavalieri e amazzoni in costume che verrà trasmessa in diretta streaming su Sardegna Live e TeleRegione Live col commento di Giuliano Marongiu. Alle 20, in piazza Carlo Alberto, il concerto ento-pop dei Brinca. Il 24 settembre ancora musica dalle 20 in piazza Carlo Alberto.