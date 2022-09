"Dateci la ferrovia": il consiglio comunale di Nuoro in piazza

Il 23 settembre è in programma una protesta del comitato davanti alla stazione Arst

Di: Redazione Sardegna Live

Il Consiglio comunale di Nuoro è al fianco del comitato Trenitalia, che per il 23 settembre alle 11, davanti alla stazione di via Lamarmora, ha indetto una manifestazione per rivendicare la ferrovia in città, servita solo dai treni a scartamento ridotto dell'Arst che la collegano con Macomer.

Per le 10.30, il consiglio comunale è stato convocato in seduta straordinaria proprio davanti alla stazione con un unico punto all'ordine del giorno: l'inserimento tra i progetti finanziati dal Pnrr della nuova tratta ferroviaria che colleghi Nuoro - unico capoluogo di provincia in Italia a non avere la rete ferrata - con il resto dell'Isola attraverso una infrastruttura moderna ed efficiente.

"Non si tratta di un mero atto di presenza simbolica, ma di un impegno sostanziale che ci vede in prima linea in questa battaglia - spiega il sindaco Andrea Soddu - Nuoro attende e chiede da decenni la realizzazione di questa infrastruttura che consentirebbe alla città e a tutto il centro Sardegna di uscire dal loro storico isolamento, uno dei fattori che hanno concorso a frenarne lo sviluppo e causarne il graduale spopolamento. Stiamo perdendo la grande occasione rappresentata dai fondi europei del Pnrr, ma in ogni caso non smetteremo di insistere in questa direzione perché sono disponibili altre linee di finanziamento. Per questo - conferma il primo cittadino - il 23 settembre saremo al fianco del comitato Trenitalia nuorese guidato dall'avvocato Claudio Solinas e a tutti i cittadini in questa legittima rivendicazione".