“Siligo: cultura e vita quotidiana”, domenica 15 settembre la cerimonia di premiazione

Inizio alle 10.00. Prevista anche la presentazione dell’opera “Filippo Canu interpreta Caravaggio”

Di: Antonio Caria

Si terrà domenica 15 settembre dalle 10.00, nella sala consiliare del Comune, la cerimonia di premiazione del corso“Siligo: cultura e vita quotidiana”, bandito dall’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Mario Sassu nella scorsa primavera.

Un’iniziativa alla quale hanno preso parte 13 artisti sardi e continentali. Nei giorni scorsi erano stati resi noti i vincitori. Ad aggiudicarsi l primo premio è stato Sandro Marchi di Gavoi con il murale “Maria Carta e Gavino Contini”, realizzato nel muro della rotatoria Siligo-Banari

Al secondo posto si è classificato Angelo Lai di Siniscola con murale dedicato alla cultura Sarda con richiami a elementi del territorio locale, disegnato nei pressi della piscina comunale. Terzo gradino del podio per il pittore sassarese Mario Gaspa con un’opera dedicata ai pastori sardi e alla “Protesta del latte”, realizzata in piazza Maria Carta.

Un premio fuori concorso è stato riconosciuto al pittore Franco Farina di Sassari grazie a un disegno sull’importanza della figura femminile nella cultura di Siligo, realizzato nella nuova piazzetta in via Cossiga

“Siligo celebra l'arte con l’arte – ci aveva dichiarato il primo cittadino. È per noi motivi di vanto avere opere di grandi pittori sardi tra le vie del nostro paese”. Per l’occasione sarà anche presentata, in piazza Santa Vittoria, l’opera “Filippo Canu interpreta Caravaggio”.