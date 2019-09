Viabilità in Sardegna. Frongia all’Anas: “Risposte certe in tempi brevi”

L’Assessore regionale ai Lavori pubblici: “Ci portino a conoscenza del cronoprogramma delle opere di viabilità che riguardano l’isola”

Di: Antonio Caria

“Abbiamo chiesto ad Anas di dare risposte certe in tempi brevi, di renderci a conoscenza del cronoprogramma delle opere di viabilità che riguardano la Sardegna, di metterci a disposizione una struttura di riferimento che possa gestire le nostre necessità perché quella delle strade resta per la Sardegna una questione decisiva. Proprio per avere risposte a queste esigenze abbiamo presentato un accordo di collaborazione interistituzionale che prevede l’istituzione di un tavolo permanente che serve alla regione per avere chiarezza sullo stato delle opere (e verificare l’andamento dei lavori) e che da questo momento in avanti rappresenta la bussola dei rapporti dai quali ognuno non potrà più prescindere”.

Sono queste le parole pronunciate dall’Assessore dei Lavori Pubblici Roberto Frongia dopo della riunione convocata in Viale Trento a Cagliari, a cui hanno preso parte anche l’Amministratore Delegato, Massimo Simonini, e il Direttore della progettazione e realizzazione dei lavori Anas, Dino Vurro.

Frongia ha rimarcato i notevoli ritardi registrati negli ultimi anni negli stati di avanzamento degli interventi sulla viabilità statale dell’Isola, causa di disagi ai sardi e al flusso turistico, con conseguente incremento dell’incidentalità.

La sua richiesta all’Anas è quella di ricordare la condizione di insularità della regione, che comporta peculiarità differenti rispetto alle altre regioni della Penisola. Chiesta anche una maggiore attenzione viste anche le problematiche dovute al rallentamento a al blocco dei cantieri, oltre che necessità di un coordinamento più stringente tra Stato-Regione.

“Abbiamo oggi ricevuto dalla Regione un accordo di cooperazione interistituzionale che apprezziamo e accogliamo positivamente – ha sottolineato l’Amministratore delegato di Anas Massimo Simonini -. Con la giornata di oggi prende avvio una nuova stagione di dialogo. La nuova organizzazione di Anas prevede una struttura dedicata al rapporto con gli Enti territoriali per stabilire un rapporto di collaborazione e attenzione costante con le Regioni. Per noi la Sardegna è una regione importante nell’ambito della rete nazionale che certamente presenta molte criticità, in parte legate al fallimento delle imprese, a complicazioni delle procedure e lungaggini burocratiche, ma siamo pronti ad affrontarle e risolverle”.