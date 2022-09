Iglesias. Blitz della polizia a casa di un 27enne: arrestato per spaccio di droga

Trovata marijuana pronta per essere commercializzata e cocaina

Di: Redazione Sardegna Live

Nella giornata di ieri, gli Agenti della Sezione Anticrimine del Commissariato di Iglesias hanno tratto in arresto un 27enne del posto per detenzione e produzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Sulla scorta di una pregressa attività d’indagine, ieri mattina i poliziotti - come da loro riferito - hanno perquisito il l’abitazione del giovane a Iglesias, rinvenendo circa 850 grammi di marijuana pronta per essere commercializzata, 5 grammi di cocaina, una pianta di canapa con infiorescenze in maturazione, due bilancini di precisione nonché materiale utile al confezionamento e la somma di 50 euro in banconote, ritenuta provento dell’illecita attività.