Capoterra. Non si ferma all’alt dei carabinieri: si dà alla fuga, ma viene rintracciato

Denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza

Di: Redazione Sardegna Live

Invece di fermarsi all'alt intimato dai carabinieri con la paletta di ordinanza, ha aumentato la propria velocità e si è sottratto al controllo dei militari.

È accaduto ieri mattina, intorno alle 9:15, in viale Sant'Efisio, presso la località Maddalena.

L’uomo, un 50enne di Capoterra, alla guida di una Opel, giunto all'altezza del carabiniere che gli intimava l'alt, invece che rallentare ha accelerato costringendo il carabiniere a scansarsi rapidamente per evitare di essere travolto dall'auto in corsa.

Le immediate ricerche dell'auto hanno portato infine all'identificazione del responsabile. L'uomo è stato rintracciato a bordo della propria vettura circa un'ora dopo nella strada vicinale dei Genovesi.

Sul posto è intervenuto anche il personale della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cagliari che ha sottoposto il 50enne all’esame etilometrico: al primo controllo è risultato avere un tasso alcolico pari a 1,76 grammi per litro, e 1,98 al secondo. Gli è stata ritirata la patente di guida e il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo. L’uomo è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza.