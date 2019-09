Cane con la testa incastrata in una recinzione, lo salvano i Vigili del Fuoco

La povera bestiola è stata liberata

Di: Alessandro Congia

Un cane è rimasto incastrato con la testa in una recinzione in ferro, i Vigili del Fuoco lo hanno liberato e affidato ad un’operatrice del centro rifugio animali.



Da richiesta di soccorso pervenuta alla Sala operativa del 115, la squadra "5A" dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Iglesias sono intervenuti in soccorso ad un cane rimasto incastrato con la testa in una recinzione in ferro, presso un centro per il rifugio animali, in località Ponti a Villamassargia.

Gli operatori del 115 all'arrivo sul hanno provveduto con le cesoie e divaricatore le inferriate della recinzione liberando il cane senza nessun danno e affidandolo ad un operatrice del centro, che ha prontamente contattato un veterinario per effettuare dei controlli sull'animale.