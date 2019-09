Ladri in azione nella notte: rubata la cassaforte all'Eurospin di via delle Conce

Un mese fa colpito il punto vendita di Predda Niedda

Di: Redazione Sardegna Live

Ladri in azione nella notte all'Eurospin di via delle Conce, a Sassari. I malviventi si sono introdotti nel punto vendita portando via la cassaforte. Non si conosce ancora la somma di denaro contenuta al momento del colpo.

I titolari hanno scoperto l'accaduto questa mattina al loro arrivo sul posto di lavoro. Sul posto la polizia che ha avviato le indagini per risalire ai responsabili.

Un mese fa era stato oggetto delle attenzioni dei ladri l'Eurospin di Predda Niedda, anche in quel caso vennero scardinate due casseforti. Gli inquirenti non escludono che la banda di ladri sia la stessa per entrambi gli episodi.