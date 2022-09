Ozieri. Uscito questa mattina da lavoro, non si hanno tracce di Andrea Pinna

Il giovane si è allontanato questa mattina, ma non ha fatto ritorno

Di: Redazione Sardegna Live

Apprensione a Ozieri fra i familiari del giovane Andrea Pinna, del quale da questa mattina non si hanno tracce. A lanciare l'allarme, anche sui social, i familiari.

Andrea, ragazzo di 1,90 m x 100 kg circa, si è allontanato questa mattina intorno alle 10.30 dal posto di lavoro, l'Euronics vicino all'ottica Muscas, a Ozieri.

Il giovane sosteneva di dirigersi verso il "46", zona in cui è presente l'omonimo bar. Indossa una maglietta blu Euronics e guida una Ford Fiesta Bianca, targata "EY379ER". Ogni informazione utile è gradita, fanno sapere i familiari.

Un ragazzo pacifico e innocuo, riferiscono, che non ha alcun disturbo fisico. Per qualsiasi informazione ci si può rivolgere appunto ai familiari (3479579436 è uno dei numeri di riferimento) o alle forze dell’ordine. "Non abbiamo idea di cosa potrebbe essere successo e del perché non si abbiano sue notizie, perciò se doveste averci a che fare non abbiate nessuna paura", rassicura una parente.