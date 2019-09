“Femminicidio. Diritto ad esserci", sabato l’appuntamento del Centro Antiviolenza Mai più Violate

L’evento è in programma alle 20.00 nell’ex Bloccheria Falchi

Di: Antonio Caria

Si terrà sabato 14 settembre alle 20.00, nell’ex Bloccheria Falchi in via Eleonora d’Arborea l’evento ''Femminicidio. Diritto ad esserci”, promosso dal Centro Antiviolenza Mai più Violate di Tortolì in collaborazione con l'avvocata Maria Grazia Capra.

“L'evento, oltre che riflettere sul tema della violenza di genere, desidera tenere vivo il ricordo delle Donne alle quali è stata negata la possibilità di vivere un presente progettando il proprio futuro – ha sottolineato Anna Lisa Lai, Presidente Centro Antiviolenza Mai più Violate e Presidente della Commissione Regionale Pari Opportunità -. Il centro antiviolenza intende promuovere il progetto, che verrà presentato sabato 14 settembre, anche negli Istituti di istruzione superiore presenti in Ogliastra. Pensiamo possa rappresentare un‘opportunità, per le ragazze e i ragazzi, di confrontarsi con una tematica che invita a riflettere sull'importanza del rispetto e del riconoscimento dei diritti della donna, richiamando quel principio di uguaglianza su cui si fonda la parità di genere".

“Violenza di genere e femminicidio sono temi purtroppo ancora così attuali, ce lo ricordano ogni giorno le cronache, l'ultimo avvenuto solo pochi giorni fa – ha aggiunto l'Assessora alle Politiche Sociali Emanuela Laconca -. Come Amministrazione riteniamo che eventi come questo siano necessari per diffondere una cultura del rispetto e per sensibilizzare su un fenomeno che purtroppo non conosce tregua. Cogliamo l'occasione per ringraziare il Centro Antiviolenza di Tortolì per la sua indispensabile presenza nel territorio a sostegno delle donne”.

All’evento, patrocinato dal Comune di Tortolì e dall'Unione Comuni Nord Ogliastra, parteciperanno Egidiana Carta, ''Voci di Donne'' e il Coro Sant'Anna.