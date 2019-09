Maxi multa da 600 euro al maleducato di Su Siccu, Truzzu: “Ecco quanto è costato il gesto sconsiderato”

Pronta la sanzione amministrativa che sarà recapitata all’automobilista-furbetto beccato della telecamere mentre buttava la spazzatura in strada

Di: Alessandro Congia

“E questa è la multa comminata al caddozzo dalla Capitaneria di Porto, che ringrazio per l’attività svolta. Seicento euro per un gesto sconsiderato.

Iniziamo dal nostro piccolo: amiamo e rispettiamo Cagliari. Impegniamoci per tenerla pulita, facciamo uno sforzo tutti quanti per vincere una battaglia difficile. Il mio impegno è totale”.

Sul profilo del sindaco Paolo Truzzu il post col quale, come promesso, il “caddozzo” di turno (così lo definisce lo stesso primo cittadino), viene stigmatizzato il comportamento incivile dei super-cafoni: a Su Siccu, davanti al porticciolo, le telecamere hanno inquadrato per bene la targa della Renault Megane a bordo della quale c’era un automobilista poco sensibile alal differenziata: il suo gesto di buttare due buste di immondizia stavolta ha un prezzo abbastanza salato, 600 euro, multa che sarà recapitata e notificata presso il suo domicilio.