Il sindaco Wheeler in bermuda alla cerimonia di commemorazione dei caduti del Roma

I familiari delle vittime: "Abbigliamento non consono". Il primo cittadino: "Il rispetto non si misura con l'abito"

Di: Redazione Sardegna Live

Ha generato un vespaio di polemiche l'abbigliamento sfoggiato da Sean Wheeler, sindaco di Porto Torres, in occasione della cerimonia di commemorazione dei caduti nell'affondamento della corazzata Roma e dei cacciatorpedinieri Vivaldi e Da Noli del 9 settembre 1943. L'epidosio, avvenuto nel Golfo dell'Asinara, fu uno dei più drammatici della Seconda guerra mondiale.

La cerimonia si è tenuta presso la piazza dedicata alle vittime nella baia di Balai, dove il primo cittadino del M5s si è presentato in bermuda con la fascia tricolore. Dettagli secondo qualcuno. Ma il web ha duramente attaccato la mise dell'esponente pentastellato ritenendola fuori luogo e poco adatta per un'uscita pubblica.

Anche i familiari dei discendenti delle vittime hanno espresso il proprio disappunto per voce di Andre Amici, portavoce dei familiari dell'equipaggio della corazzata Roma, che ha scritto: "Il signor sindaco Wheeler per il prossimo anno ci contatti personalmente per organizzare l'evento commemorativo nella sua città. Perché oltre a interessanti e corretti documenti storici, noi familiari riteniamo di possedere sufficienti conoscenze d'etichetta per suggerirle l'abbigliamento più consono e rispettoso per rappresentare la sua città e l'Italia tutta nella ricorrenza tanto cara (e dolorosa) a noi figli di caduti e superstiti".

La segretaria di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni ha postato la foto su Facebook commentando: "Se dopo Fico con le mani in tasta durante l'Inno e il 2 giugno dedicato ai rom pensavamo di aver visto tutti, è evidente che ci sbagliavamo di grosso".

Il sindaco ha così risposto agli attacchi: "Mi spiace se alla cerimonia della Corazzata Roma qualcuno si sia sentito ferito dal mio abbigliamento. Chi mi conosce sa come la penso, a chi non mi conosce lo scrivo ora. Per me rispetto ed educazione hanno dei significati profondi e possono prendere tante sfumature, ma sicuramente non si misurano con l'abito che si indossa".