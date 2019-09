Operazione antidroga della Polizia di Stato nel quartiere “Marina", in manette tre spacciatori extracomunitari

Ecco chi sono i tre pusher

Di: Alessandro Congia

Continua incessante l’attività di contrasto della Polizia di Stato nel quartiere della “Marina”, dove la presenza di stranieri, prevalentemente africani, agevola l’illecita attività dello spaccio di sostanze stupefacenti.

A distanza di pochi giorni dall’arresto operato da parte del personale del gruppo “Falchi” della Squadra Mobile, coordinato dal dirigente Roberto Pititto, di due cittadini gambiani, una ulteriore attività di contrasto è stata svolta nella mattinata di ieri quando, a breve distanza dalla fermata dell’autobus fronte “La Rinascente”, gli investigatori hanno individuato tre giovani stranieri di colore (sub sahariani) identificati in TOURAY Yusupha, nato in Gambia 19enne pregiudicato, AFUS Amedu, nato in Ghana classe 24enne e FOFANNA Fansou, nato in Senegal 35enne pregiudicato, tutti senza fissa dimora che stazionavano nei pressi della panchina della predetta fermata del bus.

L’attività di osservazione operata dai “Falchi” ha consentito di acclarare la presenza di numerosi acquirenti che avvicinavano i tre cittadini stranieri dai quali ricevevano piccole dosi di hashish. In particolare ciascuno dei soggetti, che successivamente sono stati fermati, aveva un proprio ruolo, vi era chi deteneva lo stupefacente, sempre in piccole dosi per poi cederlo successivamente all’acquirente, vi era chi prelevava il denaro dall’acquirente e vi era chi svolgeva funzione di “vedetta” al fine di scongiurare eventuali interventi delle forze dell’ordine.

A debita distanza gli investigatori provvedevano a fermare i numerosi acquirenti, molti dei quali anche di giovane età, sequestrando lo stupefacente e sanzionando amministrativamente gli stessi.

Dopo l’ennesimo riscontro operato sugli acquirenti gli investigatori fermavano i tre cittadini stranieri, la perquisizione a carico del TOURAY consentiva di rinvenire 1 infiorescenza di sostanza stupefacente vegetale essiccata del tipo marijuana, per un peso di grammi 0,62 e 1 pezzo di sostanza solida, resinosa di colore marrone del tipo hashish, per un peso di grammi 2,68 e la somma di 95 euro, la perquisizione a carico del FOFANNA ha dato esito negativo, mentre a carico dell’AFUS Amedu ha consentito di rinvenire nel suo portafogli la somma di 155 euro.

Dei tre stranieri fermati, due sono ricorrenti avverso il rigetto dello status di rifugiato, mentre un terzo benefica dello status di rifugiato. La posizione dei tre arrestati verrà messa al vaglio dell’Ufficio Immigrazione della Questura per eventuali ulteriori provvedimenti.