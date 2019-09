L’inferno di fuoco distrugge la pizzeria “Scacco Matto” in via Darwin, sul posto i Vigili del Fuoco

Il locale, di Anna La Robina e Patrizia Piras, conosciutissime in città, è andato completamente distrutto dal rogo

Di: Alessandro Congia

“Dieci anni di attività andate in fumo”. E’ uno dei tanti commenti tristi apparsi sui social che accompagnano quelli di tantissimi altri amici e amiche che frequentavano il ristorante-pizzeria, accanto al bocciodromo di via Darwin, a Cagliari.

All’una del mattino, un incendio (per il quale ancora sono in corso accertamenti), ha completamente distrutto la struttura in legno del ristorante "Scacco Matto": sul posto sono intervenute due squadre di Pronto intervento dei Vigili del fuoco di Cagliari e tre mezzi di supporto. Le operazioni di spegnimento dell'intero locale sono andate avanti per ore. Poi la messa in sicurezza della struttura.

In queste ore tantissime persone soprattutto sui social, sono vicinissime alle due titolari, Anna La Robina e Patrizia Piras, stimate e conosciutissime in città. Difficile per ora azzardare se si sia trattato di un corto circuito o di un gesto doloso, fatto sta che il pauroso incendio ha completamente mandato in fumo anni di sacrifici delle due imprenditrici.