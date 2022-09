Piazza San Marco in 170mila mattoncini Lego: l’ultimo capolavoro di Maurizio Lampis

Otto mesi per la sua realizzazione, il costruttore: “Il mio sogno? Esporla a Venezia”

Di: Alessandra Leo

Un’opera che lascia letteralmente senza fiato per la ricchezza di dettagli e la cura nella realizzazione di ogni singolo particolare: stiamo parlando di Piazza San Marco di Venezia, realizzata con 170mila mattoncini Lego, dal più grande Brick Builder Lego in Sardegna, il cagliaritano Maurizio Lampis.

Il presidente dell’Associazione Culturale Karalisbrick e fondatore del Museo del Mattoncino Karalisbrick a Sestu, dove sono custoditi anche la chiesa di Bonaria, Cala Goloritzè, Saccargia, il Tempio di Antas, il campanile di San Ponziano di Carbonia e altri tantissimi suoi capolavori, ha impiegato 8 mesi a realizzare la piazza principale di Venezia, dedicandole circa 20 ore settimanali.

“Venezia non è mai stata così vicina: mi sono impegnato tantissimo, come del resto per tutte le altre mie opere. Ma stavolta, dopo il successo riscosso dalla Fontana di Trevi realizzata lo scorso anno, è stata quasi una sfida con me stesso per eguagliarlo o addirittura superarlo con un altro monumento italiano importante e conosciuto in tutto il mondo” afferma Maurizio ai microfoni di Sardegna Live.

L’opera sta per cominciare un tour espositivo per la Sardegna e per l’Italia, grazie al quale lascerà tutti a bocca aperta non solo per la costruzione perfetta del suggestivo campanile identico all’originale, ma anche per la “vita” che la piazza sembra assumere grazie a 200 minifigure, tra cui gli animali, disposte per animare il luogo.

Maurizio ha utilizzato circa 400 tipologie di codici Lego differenti per il suo completamento e ogni singolo mattoncino dà corpo a un’opera ineguagliabile per ingegno e precisione.

“Spero di essere riuscito nel mio intento: dopo la Fontana di Trevi il mio obiettivo era realizzare qualcosa di ancora più grande e maestoso. Quando si toccano certe vette non si scende più. Il mio sogno? Esporre la mia opera a Venezia, sarebbe veramente un’emozione indescrivibile”.

Costruttore di castelli medievali, dopo aver girato l’Italia per una decina di anni, frequentando le mostre italiane più importanti a Lecco, Lucca, Empoli, Genova e Torino, nel 2017 ha fondato l’Associazione Culturale Karalisbrick che primeggia in Sardegna per le 36 mostre organizzate presso i Comuni sardi. Due anni fa ha aperto ufficialmente il Museo del Mattoncino Karalisbrick a Sestu, presso cui si utilizzano esclusivamente materiali ufficiali Lego. Il locale dispone di un’area espositiva che comprende 10 diversi temi, di un laboratorio di tecniche costruttive per bambini, unico nel suo genere in tutta la Regione, in cui Maurizio insegna prettamente le tecniche che utilizza per le sue opere, e di uno shop unico di materiali e prodotti Lego.