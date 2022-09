Frontale fra auto e furgone: cinque persone ferite ad Arzachena

Trasferite in ospedale

Di: Redazione Sardegna Live

Incidente questa ,mattina ad Arzachena, intorno alle 7,50. I Vigili del Fuoco sono intervenuti sulla sp 59, località Cascioni, dove per cause in corso di accertamento sono entrati in collisione un'auto e un furgone.

Nello scontro frontale sono rimaste ferite cinque persone, soccorse e trasportate in ospedale dal personale del 118.

La squadra dei pompieri di Arzachena ha messo in sicurezza i mezzi e bonificato l'area. Sul posto anche la polizia per i rilievi di legge.