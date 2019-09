“Spazio Giovani in biblioteca 2” e “Nonni al centro 2”, il Comune pubblica il bando per il Servizio Civile

Finanziati i progetti presentati dall’amministrazione Sassu. Scadenza domande il 10 ottobre

Di: Antonio Caria

Sono stati presentati e finanziati i progetti del Servizio Civile Nazionale da parte del Comune di Cossoine.

“Spazio Giovani in biblioteca 2” e “Nonni al Centro” vedrà impegnati, complessivamente, 8 volontari per 12 mesi, con un compenso mensile di 439, 50 euro

Le finalità del primo, che si svolgerà nella biblioteca comunale, saranno quelle di promuovere i servizi bibliotecari, definire le strategie comunicative per il pubblico (minori e giovani), la promozione di attività di animazione per i ragazzi, di sensibilizzazione e di promozione della biblioteca,di iniziative destinate all'aggregazione come attività di animazione culturale e il coinvolgimento della popolazione nella fruizione degli eventi pubblici promossi in biblioteca.

Per quanto riguarda il secondo, si cercherà di migliorare il benessere della popolazione anziana residente nel Comune di Cossoine e di offrire agli anziani residenti servizi di sostegno nelle attività quotidiane e nella vita di relazione.

La domanda di partecipazione, indirizzata direttamente all’ente che realizza il

progetto prescelto, dovrà essere presentata solamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. La scadenza è fissata per il 10 ottobre alle 14.00.