Rischiano di perdere il volo e forzano una porta a Elmas: un sardo e un inglese fermati dalla polizia

"Stiamo per perdere il volo, ci lasciate andare?". Per i due multa da duemila euro a testa

Di: Redazione Sardegna Live

Un sardo 54enne e un inglese 40enne sono stati fermati questa mattina dalla polizia all'aeroporto di Elmas. I due avrebbero dovuto prendere in mattinata un volo per Londra. Erano al bar dello scalo cagliaritano quando si sono resi conto di essere in ritardo. Per non perdere l'aereo si sono diretti di corsa verso l'imbarco e hanno forzato la porta del gate raggiungendo il piazzale dove si trovano gli aerei.

L'allarme della porta è subito scattato favorendo l'intervento immediato degli agenti della PolAria che, coordinati dal dirigente Mimmo Bari, hanno fermato i due uomini. "Stiamo per perdere il volo, ci lasciate andare?", avrebbero protestato.

Gli amici, che vivono a Londra, sono stati accompagnati negli uffici della polizia dove hanno ricevuto la notifica di una sanzione da duemila euro a testa. Eventuali provvedimenti penali sono in corso di valutazione da parte degli agenti.