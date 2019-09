Lavoratori di Forestas in corteo a Cagliari: “Applicare la norma”

Una delegazione sarà ricevuta dal Governatore Solinas

Di: Antonio Caria, fotografia Daniela Falconi

In tanti hanno partecipato oggi, a Cagliari, alla manifestazione dei lavoratori di Forestas che hanno nuovamente deciso di incrociare le braccia per denunciare i ritardi sull’avviso di procedura per il passaggio a dipendenti regionali.

Obiettivo della protesta è quello di veder pubblicate le due delibere sulla contrattazione, votata a larghissima maggioranza nella scorsa legislatura. Presenti anche alcuni primi cittadini

“Adesso la situazione è semplice: o le delibere avviano la contrattazione e il passaggio dei dipendenti nel sistema regionale oppure, se si è cambiato idea (cosa peraltro legittima), si torni in consiglio regionale e si cambino le leggi”, ha dichiarato il Sindaco di Bortigiadas, Emiliano Deiana che già da tempo è schierato con i lavoratori per veder tutelati i loro diritti.

“Partecipo perché credo nella riforma – ha aggiunto -. Perché ci saranno maggiori tutele e garanzie per i lavoratori. Per una maggiore funzionalità dell’Agenzia, per un servizio migliore che essa può dare ai territori e alle comunità, in particolare quelle più piccole e marginali”.

Alle 15.00 una delegazione sarà ricevuta dal Governatore Christian Solinas. “La pazienza dei lavoratori ha ampiamente superato il limite di guardia”, ha concluso Deiana.