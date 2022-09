Schianto mortale. Lutto a Bolotana per la morte di Massimo Uda

Il 22enne ha perso la vita ieri nello schianto frontale fra un'auto e un furgone avvenuto sulla SS 129

Di: Redazione Sardegna Live

Ancora sangue sulla Strada Statale 129, dove un 22enne di Bolotana, Massimo Uda, è morto nella serata di ieri dopo essere rimasto coinvolto in un drammatico scontro frontale avvenuto tra la sua Ford Fiesta e un furgone Iveco Daily. Stava rientrando a casa per cena dopo una giornata trascorsa sul posto di lavoro.

A causare l'incidente, avvenuto poco dopo le 18 all'altezza del bivio per Silanus, potrebbe essere stata una manovra azzardata.

Sul posto sono tempestivamente intervenuti i soccorsi, ma per il giovane di Bolotana non c'è stato niente da fare. In seguito allo schianto era stato sbalzato dall'abitacolo dell'auto atterrando rovinosamente sull'asfalto. Illeso, invece, l'autista del furgone. Sul posto il 118 , i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per i rilievi e le indagini sulla dinamica.

La notizia della scomparsa di Massimo Uda è stata accolta con profondo dolore dalla comunità bolotanese, dove il giovane era conosciuto e stimato. Tanti i messaggi di cordoglio comparsi in queste ore sul profilo Facebook del 22enne.