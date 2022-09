Porto Torres: dopo 18 anni Lamine diventa cittadino italiano

Stamane il giuramento: Lamine Diakhate ringrazia Porto Torres per l'opportunità

Di: Redazione Sardegna Live

Questa mattina a Porto Torres si è svolta la cerimonia per conferire la cittadinanza italiana a Lamine Diakhate, nativo del Senegal in Italia da 18 anni. "Questa mattina Lamine ha giurato, in Comune, di essere fedele alla Repubblica italiana e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato", scrive il sindaco Massimo Mulas.

"L'uomo, che è nato in Senegal ma vive in Italia da 18 anni e lavora in un'azienda della nostra città - prosegue il primo cittadino - da domani sarà, a tutti gli effetti, un cittadino italiano".

"Al termine della cerimonia Diakhate, visibilmente commosso, ha ringraziato la città di Porto Torres per averlo accolto e per avergli consentito di diventare cittadino italiano", ha concluso Mulas.