Lavori di manutenzione all'acquedotto di Bidighinzu: possibili cali di pressione nel Sassarese

Ecco i paesi interessanti da probabili interruzioni temporanee del servizio

Di: Redazione Sardegna Live

Domani l'acquedotto di Bidighinzu sarà interessato da importanti lavori di manutenzione straordinaria eseguiti dai tecnici di Abbanoa.

Sarà eliminata una dispersione di 65 litri al secondo individuata in un tratto in acciaio che attraversa il territorio di Ittiri. I tecnici lavoreranno dalle 7 alle 20. La manutenzione sarà resa difficoltosa dal blocco di ancoraggio in cemento che avvolge quel tratto della condotta e che dovrà essere smantellato.

Durante la giornata potranno dunque verificarsi cali di pressione e temporanee interruzioni del servizio a Ittiri, Usini, Uri, Olmedo, Ossi, Tissi, Muros e Sennori.