Malore sugli scogli, 66enne cade in mare e muore nell'Oristanese

Dramma a Santa Caterina di Pittinuri. La vittima stava raccogliendo patelle

Di: Redazione Sardegna Live

Si è sentito male mentre stava raccogliendo patelle sugli scogli a Santa Caterina di Pittinuri (Cuglieri). Con tutta probabilità, fatale per il 66enne morto mentre si trovava nella località marina sarebbe stato un infarto fulminante che lo ha fatto precipitare in mare. A perdere la vita il pensionato Felice Beltrano, di Cuglieri.

L'uomo era uscito per una battuta di pesca insieme al nipote e ad un amico a bordo di un gommone. I due si sono avvicinati alla scogliera, nella zona di Capo Nieddu. Beltrano è sceso per raccogliere patelle mentre i compagni effettuavano un'immersione. Una volta risaliti in superficie hanno visto il corpo del 66enne galleggiare.

I due hanno subito portato il pensionato a bordo del gommone provando a rianimarlo, poi hanno raggiunto l'arenile di Santa Caterina, dove ad attenderli c'erano gli uomini del 118 arrivati con l'Elisoccorso. Anche i medici hanno tentato a lungo di rianimare il corpo senza vita, ma non c'è stato nulla da fare.