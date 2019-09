Domani lo sciopero dei lavoratori Forestas. Emiliano Deiana: “Le battaglie si fanno fino in fondo”

Il Sindaco di Bortigiadas: “Applicare leggi approvate a stragrande maggioranza da parte del Consiglio Regionale”

Di: Antonio Caria, fotografia Cristian Mascia

“Domani sarò in piazza a Cagliari a fianco dei lavoratori dell’Agenzia Forestas per l’applicazione delle leggi regionali che prevedono il loro inquadramento nel sistema dei dipendenti regionali”.

Ad annunciarlo è il Sindaco di Bortigiadas, Emiliano Deiana, che già d atempo è schierato al fianco dei lavoratori per la tutela dei loro diritti.

“Sono andato in piazza – sottolinea Deiana –, anche a costo di ripercussioni personali abbastanza evidenti, quando governava il Centrosinistra. Ci andrò domani con una giunta di Centrodestra”.

“I motivi della mia adesione a questa battaglia sono noti. Si tratta – aggiunge – di applicare leggi approvate a stragrande maggioranza da parte del Consiglio Regionale, di rendere più equo il sistema, di consentire una maggiore mobilità all’interno del sistema regionale, di avere regole pubblicistiche nell’attribuzione di mansioni e incarichi, della fine delle discriminazioni, della certezza del diritto, di una maggiore forza e rappresentatività del personale operaio, della fine del precariato attraverso un programma pluriennale di stabilizzazioni”.

“Io non sono fra quelli – sottolinea Deiana – che non manifestava ieri che c’era una giunta più “vicina” politicamente e manifesteranno domani perché c’è una giunta differente. E non sono certamente fra quelli che protestavano ieri contro gli avversari, ma non ci saranno domani perché governano gli amici”.

“C’ero ieri. Ci sarò domani. Come c’erano ieri tanti di Centrosinistra e come ci saranno domani tanti di Centrodestra. Perché le battaglie – conclude – si fanno fino in fondo forti dei propri argomenti e delle proprie convinzioni”.