Tentano il colpo al Banco di Sardegna con un’auto-ariete, è caccia al commando

Sono impegnati i Carabinieri della Compagnia di Dolianova, assieme ai colleghi di Barrali e Monastir

Di: Alessandro Congia

Nella corso della notte il commando, (non è ancora dato sapere da quante persone fosse composta la banda), ha infranto la vetrina del istituto bancario del “Banco di Sardegna” di Monastir, mediante l’utilizzo di un’auto-ariete, presumibilmente rubata.

Nonostante i malviventi fossero riusciti ad accedere all’interno della banca, non sono riusciti nei loro intenti, in quanto le cassette porta denaro (temporizzate) degli impiegati addetti allo sportello, obiettivo dell’azione criminale, risultavano essere state da breve tempo fissate al pavimento e quindi non agevolmente asportabili.

L’allarme è stato dato dall’istituto di vigilanza di Sassari che gestisce i sistemi di protezione dell' istituto di credito, scattati all’atto dell’effrazione mediante l’autovettura usata per il colpo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Comando Compagnia di Dolianova, del Nucleo Operativo e dei Comandi Stazione di Barrali e Monastir, che oltre alle immediate attività di sopralluogo ed investigative sulla scena del crimine, hanno provveduto a porre in essere una vasta azione di ricerca di ogni traccia utile all’identificazione dei malfattori.

Nonostante il fallimento dell’azione criminale, venivano procurati ingenti danni alla struttura della banca ammontante a diverse migliaia di euro. Le attività investigative proseguono su tutto l'hinterland impegnando gli organi investigativi dell’arma di Dolianova con il personale operante dei comandi interessati.