Strutture extra alberghiere, ecco il bando del Gal Logudoro Goceano

Il 28 ottobre la scadenza delle domande

Di: Antonio Caria

È stato pubblicato dal Gal Logudoro Goceano, il bando relativo alla “Riqualificazione dell’offerta ricettiva extra-alberghiera e nuove strutture ricettive extra alberghiere”.

L’intervento ha come l’obiettivo di “Cofinanziare iniziative, nuove o esistenti, in grado di ampliare l’offerta di servizi turistici locali. Target dell’iniziativa sono strutture ricettive extralberghiere quali B&B, Domos e Agriturismi con servizio di pernottamento già esistenti o di nuova costituzione, che prevedano di dotarsi di servizi all’utenza di alta qualità”.

Le risorse finanziarie ammontano a 900mila euro mentre, viene rimarcato nel bando “L’intensità del sostegno è fissata nella percentuale del 50% della spesa ammessa a finanziamento”.

La spesa ammessa non potrà essere superiore a 100mila euro per la creazione di nuove strutture ricettive e 80mila euro per la riqualificazione di strutture ricettive esistenti.

La scadenza delle domande è fissata per il 28 ottobre. Il bando integrale, insieme agli allegati, potranno essere scaricati dal sito www.gallogudorogoceano.it. Maggiori informazioni al numero di telefono 0798870054.