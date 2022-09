Asinara, istituita formalmente la comunità del Parco

Il presidente Solinas: "Impegnati a dare a quest'isola i riconoscimenti e le opportunità che merita"

Di: Redazione Sardegna Live

È stata istituita formalmente oggi la Comunità del Parco nazionale dell’Asinara, organo di programmazione e indirizzo del quale fanno parte il Presidente della Regione, Christian Solinas, l’Amministratore straordinario della Provincia di Sassari, Pietrino Fois, e il sindaco di Porto Torres, Massimo Mulas. “Viviamo un momento importantissimo per il futuro del Parco, eccellenza naturalistica sarda di valore internazionale per il paesaggio, la diversità biologica, la geologia, tutti tratti caratteristici di un’Isola unica nel Mediterraneo”, ha detto il Presidente della regione Christian Solinas, nel corso dell’incontro avvenuto nella tarda mattinata a Sassari. “La Regione – ha proseguito il Presidente – è impegnata a dare all’Asinara il ruolo che merita dal punto di vista storico, naturalistico e delle opportunità, per divenire nuovo modello di sviluppo del Nord Ovest della Sardegna”, ha concluso il Presidente.

All’ordine del giorno anche la designazione dei rappresentanti del Parco che fanno capo alla Regione nel Consiglio direttivo (gli altri membri verranno nominati dal Ministero della Transizione ecologica, di concerto con la Regione): ricopriranno la carica Rita Vallebella, Giancarlo Acciaro, Patrizia Madeddu e Massimo Mulas.