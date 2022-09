In 700 a Sassari per tentare l'ammissione a Medicina e Odontoiatria

Di: Redazione Sardegna Live

Si sono svolti oggi a Sassari alle 13 (orario unico su tutto il territorio nazionale) i test di ammissione ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e di Odontoiatria e Protesi dentaria.

Gli iscritti ai test erano 753 e di questi 698 sono quelli che effettivamente si sono presentati presso le sedi prescelte (Complesso Biologico di via Piandanna, Dipartimento di Scienze Chimiche, Fisiche, Matematiche e Naturali in via Vienna e il complesso didattico del Quadrilatero in viale Mancini). Anche quest’anno, in un’ottica di contenimento della spesa, si è scelto di evitare il ricorso a sedi uniche esterne che necessariamente comportano il pagamento di un canone di locazione.

I test di ammissione relativi a Medicina e Chirurgia prevedono 139 posti riservati a cittadini UE e non UE e ulteriori 4 posti, di cui 3 riservati a cittadini non UE residenti all’estero e 1 a cittadini cinesi.

Per quanto riguarda Odontoiatria e Protesi dentaria sono invece previsti 30 posti per cittadini UE e non UE e ulteriori 3 posti riservati a cittadini non UE residenti all’estero, dei quali anche in questo caso 1 riservato a cittadini cinesi. I posti di entrambi i test riservati a cittadini UE residenti all’estero e non assegnati andranno ad aggiungersi agli altri disponibili per cittadini UE e non UE residenti in Italia.

Le prove sono organizzate tenendo conto delle singole esigenze dei candidati con disabilità e dei candidati con disturbi specifici di apprendimento.

Ai test sono stati ammessi coloro che avevano presentato domanda di iscrizione entro la data prevista del 25 luglio 2022 e pagato la relativa quota di partecipazione. Le prove consistono in 60 quesiti con 5 opzioni di risposta delle quali una sola valida ai fini del punteggio finale che prevede un massimo di 90 punti e un minimo di 20.

A valutazione ultimata, il 29 settembre prossimo verrà resa nota nell’area riservata di ciascun partecipante del sito www.universitaly.it la graduatoria di chi è risultato “assegnato” (iscrizione diretta al corso), “prenotato” (iscrizione subordinata alla disponibilità di posti dopo le immatricolazioni dirette) o “in attesa”.