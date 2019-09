“Padria: Tradizioni-Storia e Cultura”, pubblicato il bando per il Servizio Civile Nazionale

Il progetto avrà una durata di 12 mesi. Scadenza delle domande il 10 ottobre alle 14.00

Di: Antonio Caria

Scadranno il 10 ottobre alle 14.00 le domande per partecipare alla selezione dei 4 volontari che saranno impegnati nel progetto del Servizio Civile Nazionale “Padria: Tradizioni-Storia e Cultura”, presentato dall’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Alessandro Mura.

L’obiettivo è quello di valorizzare e promuovere l’ampio patrimonio storico e archeologico, la storia e la cultura dell’antica Gurulis Vetus.

Le finalità, viene specificato nel progetto, saranno quelle di “Migliorare la conoscenza del patrimonio storico, artistico e culturale da parte dei cittadini” e “Favorire la fruizione del patrimonio artistico, culturale e turistico del territorio”.

All’interno del progetto, che avrà una durata di 12 mesi con un compenso per i volontari di 439,50 euro, che sarà erogato dal Dipartimento per la Gioventù, è prevista la mappatura delle opportunità offerte dal territorio, la diffusione e la produzione di materiali informativi, Monumenti Aperti, il convegno sui personaggi di Padria, il patto di amicizia con il Comune di Verona, l’evento “Arti e Sapori”, la presentazione di libri, mostre ed eventi, la ricerca sulla storia amministrativa di Padria, il concorso di poesia “Sa Poesia pro su Cantui” e la collaborazione con i comitati locali per l’organizzazione di feste religiose e popolari.

Saranno 5 i giorni e 25 ore di servizio settimanali. Alla selezione potranno prendere parte i giovani tra i 18 e i 28 anni. “Gli aspiranti operatori volontari – si legge nell’avviso – dovranno produrre domanda di partecipazione indirizzata direttamente al Comune di Padria attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it”.