Ponte Serra, pronto il progetto di ristrutturazione

Il Comune: “Miglioreremo la viabilità alternativa”

Di: Antonio Caria

Il Comune di Alghero è impegnato per restituire la viabilità ai residenti della zona di Mamuntanas, costretti a compiere percorsi alternativi a causa della chiusura al traffico del Ponte Serra.

La struttura, infatti, è chiusa da diversi mesi, dopo che è stata la firma di un'ordinanza sindacale, a inizio maggio 2019.

La Giunta Conoci ha subito avviato l’iter amministrativo con l’assegnazione del Rup e il successivo affidamento della progettazione dei lavori, ora, sotto il coordinamento dell'Assessore ai Lavori Pubblici Antonello Peru.

Obiettivo: procedere speditamente per arrivare all'avvio dei lavori di ristrutturazione del ponte, per la cui attuazione ci sono oltre 300mila euro disponibili.

Uno dei primi attivi del nuovo primo cittadino fi quello di effettuare proprio un sopralluogo nella struttura. “Stiamo facendo il possibile per consentire un ritorno alla normalità – queste le sue parole – tenendo conto delle tempistiche tecniche”.

Per limitare i disagi ai residenti nella zona, L’Assessore Peru ha dato corso ai lavori di messa in sicurezza della strada alternativa utilizzata per raggiungere la zona di Mamuntanas, attraverso l'intervento di ripulitura degli arbusti che in tutta la lunghezza del tracciato, circa 4 km, impedivano il transito nei due sensi di marcia, con il crearsi di situazioni di pericolo.

“La strada ora è stata rimessa in condizioni di buona percorribilità grazie all'intervento degli operai del settore manutenzioni”, ribadiscono dal Comune.