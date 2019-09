Monsignor Mosè Marcia saluta e ringrazia la comunità nuorese. LE FOTO

Il vescovo lascia la diocesi di Nuoro dopo circa otto anni.

Di: Redazione Sardegna Live - Foto di Simone Littarru

Monsignor Mosè Marcia ha salutato ieri la sua comunità diocesana con una solenne celebrazione nella chiesa Cattedrale di Santa Maria della Neve. Il vescovo lascia la diocesi di Nuoro dopo circa otto anni.

“Monsignor Mosè Marcia ringrazia il Signore e tutta la Chiesa Nuorese per il cammino comune percorso in questi otto anni”.

Martedì 2 luglio 2019, alle ore 12, nella Cattedrale di Nuoro monsignor Mosè Marcia aveva annunciato che il Santo Padre Papa Francesco ha accettato la rinuncia al governo pastorale della diocesi di Nuoro da lui presentata, in conformità al can. 401 § 1 del Codice di Diritto Canonico, e ha nominato nuovo Vescovo di Nuoro S.E. Rev.ma Mons. Antonello Mura, Vescovo di Lanusei, lasciandolo Amministratore Apostolico di quest’ultima.

Fino al 15 settembre, data di ingresso del nuovo Vescovo, monsignor Mosè marcia è stato nominato amministratore apostolico della diocesi di Nuoro.

Chi è il nuovo Vescovo di Nuoro

Monsignor Antonio Mura, conosciuto con il nome di Antonello, è nato a Bortigali, il 28 dicembre 1952. Ha compiuto gli studi superiori all’Istituto tecnico per geometri di Macomer, frequentando poi per due anni l’Università prima di entrare in seminario nel 1974. Inviato a Roma, ha conseguito il Baccalaureato in Filosofia e in Teologia all’Università Pontificia Salesiana, la Licenza in Teologia Dogmatica alla Facoltà Teologica della Sardegna e la Laurea in Pedagogia, e poi in Filosofia, all’Università Statale di Sassari.

È stato ordinato presbitero il primo agosto 1979 a Bortigali, per l’imposizione delle mani e la preghiera di consacrazione di monsignor Francesco Spanedda.

Dopo l’ordinazione sacerdotale è stato viceparroco di San Francesco a Macomer (1979-1981); viceparroco di San Leonardo a Villanova Monteleone (1981-1982); animatore nel Seminario regionale sardo di Cagliari (1982-1985); caporedattore del giornale diocesano della diocesi di Alghero-Bosa “Dialogo” (1984-1993); padre spirituale nei Seminari minori di Alghero e di Bosa (1985-1988); responsabile della Pastorale giovanile diocesana (1986-1988); direttore del Centro regionale vocazioni (1985-1995 e 2008-2011); parroco di San Leonardo a Villanova Monteleone (1988-1991); parroco della Natività di Maria a Santa Maria La Palma (1991-1993); Direttore dell’Ufficio Liturgico diocesano (1993-2007); rettore e amministratore del Seminario diocesano (1993-2009).

Iscritto dal 1986 all’Ordine nazionale dei giornalisti pubblicisti periodicamente ha collaborato con “Avvenire”, il Vescovo Antonello dal 1994 al 2012 è stato direttore della Scuola dei ministeri e della formazione dei Diaconi permanenti; dal 2004 al 2014 Coordinatore regionale del Progetto culturale della Conferenza Episcopale Italiana; dal 2005 al 2012 direttore a Alghero del quindicinale diocesano “Dialogo”; dal 2007 al 2012 pro vicario generale della diocesi catalana; dal 25 novembre 2012 al 20 aprile 2014 parroco della parrocchia del Santissimo Nome in Alghero.

Monsignor Mura ha alle spalle anche una lunga esperienza come insegnante: docente di religione all’Istituto tecnico di Macomer, all’Istituto magistrale di Bosa e al Liceo classico di Alghero; docente di storia e filosofia nel Liceo classico e nello Scientifico di Bosa e Macomer e all’Istituto magistrale di Bosa.

Inoltre, ha insegnato all’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Sassari.

Il 31 gennaio 2014 è stato eletto Vescovo di Lanusei ed ha ricevuto l’ordinazione episcopale il 25 marzo 2014 a Bosa, nella Chiesa Concattedrale, nella Santa Messa presieduta da monsignor Angelo Becciu, allora Sostituto alla Segreteria di Stato Vaticana. Nella diocesi ogliastrina ha iniziato il suo ministero il 27 aprile 2014.