Neonata in pericolo vita da Alghero a Genova con volo dell’Aeronautica

La piccola paziente è stata ricoverata al Gaslini dove riceverà le cure mediche necessarie

Di: Redazione Sardegna Live

Nel corso della mattinata di oggi si è concluso il trasporto sanitario d'urgenza effettuato da un equipaggio di un Falcon 900 del 31° Stormo dell'Aeronautica Militare che si è alzato in volo, sulla tratta Alghero - Genova, per trasferire una neonata di pochi mesi in imminente pericolo di vita.

Il Falcon 900 è decollato dall'aeroporto militare di Ciampino, sede del 31° Stormo, alla volta dell'aeroporto di Alghero. Qui la piccola paziente è stata imbarcata, insieme all'equipe medica specialistica, sul velivolo militare che è immediatamente ripartito verso Genova.

Dopo l'atterraggio all'aeroporto di Genova, avvenuto alle 13:30 circa, la neonata è stata trasferita in ambulanza per essere ricoverata all'ospedale pediatrico Istituto Giannina Gaslini dove riceverà le cure mediche necessarie.