Tentano una rapina in appartamento: 3 arresti nel corso della notte

Si sono introdotti nella notte in un appartamento abitato da due donne

Di: Redazione Sardegna Live

I carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Cagliari hanno arrestato per tentata rapina aggravata dalle armi tre giovani di 20, 18 e 17 anni residente ad Assemini e a Capoterra. Sono accusati di essersi introdotti nella notte in un appartamento occupato da due donne sudamericane in via Trieste.

Uno dei malintenzionati, col volto coperto da passamontagna e armato di pistola, avrebbe tentato di farsi consegnare il denaro in possesso delle donne. Una delle vittime, però, dopo aver rifiutato di consegnare loro i soldi avrebbe accennato una reazione fisica prima di essere ferita allo zigomo sinistro con il calcio della pistola dal rapinatore armato. La donna è riuscita comunque a divincolarsi immobilizzando un bandito e costringendo alla fuga gli altri due.

Sul posto sono intervenuti gli equipaggi del Radiomobile. I carabinieri, dopo aver fermato un componente della banda, hanno avviato le ricerche dei fuggiaschi. Alle ore 06,30 li hanno rintracciati e arrestati presso le rispettive abitazioni. I due, sottoposti a perquisizione personale e domiciliare, sono stati trovati in possesso degli stessi capi di abbigliamento indossati nel corso della tentata rapina. Gli arrestati, dopo le formalità di rito, sono stati trasportati presso il carcere di Uta, mentre il minore presso l’istituto penale minorile di Quartucciu.