Sassari. “Vogliamo rivedere Fabio camminare”. Raccolta fondi per il 34enne accoltellato alla schiena

Accusato dell’aggressione avvenuta Porto Rotondo il trapper romano Elia Baby

Di: Redazione Sardegna Live

Gianmario Mereu, coach ma soprattutto amico di Fabio Piu, ha aperto una raccolta fondi per il 34enne sassarese ex pugile, ora fighter nella MMA, accoltellato alla schiena nella notte tra sabato e domenica 14 agosto nella spiaggia La Marinella di Porto Rotondo.

Fabio è ricoverato all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, dove ha subito un delicato intervento alla colonna vertebrale, mentre il trapper romano, Elia Di Genova, 26 anni, conosciuto come "Elia 17 Baby", è stato fermato per tentato omicidio e si trova nel carcere di Bancali.

“Ciao, stiamo raccogliendo fondi per Fabio Piu, un ragazzo di 34 anni, sportivo, grande lavoratore ed amico di tutti. Qualche settimana fa, mentre si recava presso la sua macchina, alla fine di una serata trascorsa in un tranquillo locale, è stato aggredito da un "branco" di delinquenti. A causa di una coltellata sull'undicesima vertebra dorsale, che ha lesionato in maniera molto importante il midollo, Fabio ha subito un importantissimo intervento nel reparto di neuro-chirurgia che è durato più di 7 ore ed è 3 settimane allettato, paralizzato dall'ombelico in giù”.

A scriverlo sulla piattaforma gofundme che consente alle persone di raccogliere fondi è proprio l’allenatore Gianmario Mereu che spiega: “Fabio ha bisogno di tutti noi e del nostro supporto economico per: spese mediche, assistenza ed ausili, che potrebbero servire per dargli quando prima un po’ di normalità ed autonomia. Fabio era una guardia giurata e un ottimo atleta, appassionato di vita ed avventure, la sua vita in pochi secondi è stata stravolta in maniera irreversibile”.

“Noi confidiamo in un miracolo, ma nel frattempo abbiamo bisogno di tutto il vostro supporto. Grazie amici. Un forte abbraccio a tutti”, conclude il coach. Al momento sono stati raccolti 2.852 euro. Per chi volesse aiutare Fabio, questo è il link: Vogliamo rivedere Fabio camminare