Sigilli a una villa in costruzione sull'isola di Tavolara

Dubbi sulla regolarità dei lavori

Di: Redazione Sardegna Live

La Procura della Repubblica di Tempio Pausania ha disposto che venissero apposti i sigilli a una villa in costruzione sull'Isola di Tavolare. Venerdì pomeriggio sono così entrati così in azione i carabinieri del nucleo Tutela patrimonio culturale di Cagliari.

I carabinieri hanno eseguito il sequestro preventivo della villetta, edificata su due livelli, di circa 300 metri quadri e distante appena 100 metri dal mare.

"L’area su cui sorge lo stabile - spiega una nota dell'Arma - , per le sue caratteristiche bellezze naturali, è stata dichiarata di “notevole interesse pubblico” con decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, di interesse comunitario (Sic), di protezione speciale (Zps) e oasi permanente di protezione faunistica “Isole di Tavolara, Molara e Molarotto”.

I militari hanno inoltre riscontrato "opere edili di demolizione e integrale ricostruzione in totale difformità ed in variazione essenziale rispetto agli interventi di ristrutturazione ed ampliamento (il cosiddetto “piano casa”) che erano stati autorizzati dagli uffici competenti". Del vecchio stabile non è rimasto quasi nulla "fatta eccezione per un muretto esterno di delimitazione della corte ed una piccola porzione di pavimentazione interna". Denunciati i presunti responsabili di “opere eseguite in difformità dalle autorizzazioni edilizie e paesaggistiche concesse”.