Ancora un incendio nel Molentargius, case evacuate. Sindaco Quartu: "Delitto esecrabile"

Milia chiede maggiore sicurezza e rinnova l'invito alla Regione "affinché si avvii una discussione seria su come rafforzare il Parco"

Di: Redazione Sardegna Live

Ancora un incendio presso l'area umida di Molentargius e intorno alle saline, a Cagliari. Le fiamme hanno lambito alcune abitazioni e diverse case sono state evacuate per precauzione. Sin dalle prime ore del mattino, sono impegnati nelle operazioni di spegnimento i Vigili del Fuoco. A Quartu Sant'Elena le maggiori criticità, con le fiamme che si sono propagate tra canneti e sterpaglie sino a raggiungere via Fiume.

"Un altro sfregio a uno dei principali beni del nostro territorio - ha commentato il sindaco Graziano Milia -. Chi distrugge il Molentargius si macchia di un delitto esecrabile, perché oltre alla natura distrugge il suo futuro e quello dei suoi figli. Bisogna difendere il Molentargius, che è una straordinaria opportunità per i nostri territori.

E il primo cittadino si appella alle istituzioni: "Rinnovo il mio invito alla Regione affinché si avvii una discussione seria su come rafforzare il Parco, dandogli finalmente una dimensione compiuta in termini di risorse, personale e mezzi, e dotando l'attuale direzione di una reale operatività. Oggi - spiega - il parco non ha un direttore che lavora lì tutti i giorni e nemmeno un personale proprio. E' veramente difficile mandare avanti un parco come quello in questo modo".

L'incendio si è gradualmente avvicinato alle abitazioni tra via Lisbona, via Madrid e via San Benedetto. Sul posto sono intervenute quattro squadre ordinarie di pronto intervento, due della sede centrale di viale Marconi, una dal distaccamento porto di Cagliari e una proveniente dal distaccamento di Mandas, oltre altre quattro squadre di supporto, con un automezzo fuoristrada dotato di modulo antincendio, due autobotti e la chilolitrica con 25.000 litri d'acqua proveniente dal distaccamento aereoportuale di Elmas.

I pompieri si sono schierati in più punti a protezione delle case, che in via precauzionale sono state evacuate. Sul posto presenti anche squadre di volontariato la Forestale Regionale e alcune ambulanze. Danneggiate alcune abitazioni, ma fortunatamente non risultano persone coinvolte.