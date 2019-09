Tragedia a S'Archittu, recuperato il cadavere dal mare

Ancora ignota l'identità della vittima che non ha i documenti addosso

Di: Redazione Sardegna Live

Non si conosce ancora l'identità della vittima della tragedia consumatasi attorno alle 12 di oggi, 6 settembre, nella costa di Cuglieri. Secondo quanto ricostruito un uomo stava scattando delle foto dallo scoglio del Genovese, vicino a S'Archittu, quando, probabilmente travolto da un’onda improvvisa, è caduto nelle acque agitate dal forte vento.

A dare l'allarme una coppia poco distante dal luogo dell'incidente. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i sub dei vigili del fuoco e gli uomini della Capitaneria di porto di Oristano. Le acque sono state sorvolate per tutto il pomeriggio anche da due elicotteri del 118 e dei vigili del fuoco.

Il mare in tempesta ha reso difficilissime le operazioni di recupero del corpo dell'uomo, riportato a riva attorno alle 18. I vigili del fuoco lo hanno trascinato in spiaggia con una rete calata dalla scogliera.

La vittima non aveva con sé documenti, e al momento non risultano denunce di scomparsa nell'Oristanese. In attesa di novità il corpo potrebbe essere trasferito nel cimitero di Cuglieri.