Una ciocca di capelli per donare parrucche ai pazienti oncologici e con alopecia

A Iglesias la seconda edizione del progetto dell’Associazione Charlibrown “Alice un Angelo per Capello”

Di: Alessandra Leo

Una sola ciocca di capelli per donare parrucche ai pazienti oncologici e con alopecia: un gesto semplice e veloce ma ricco di altruismo e generosità. Di questo si occupa l’importante progetto dell’Associazione Charlibrown "Alice Angelo per Capello" che tornerà a Iglesias per la sua seconda edizione il prossimo lunedì 5 settembre.



Presso piazza Quintino Sella, dalle ore 19, saranno presenti i parrucchieri che si occuperanno del taglio delle preziose ciocche a chiunque vorrà contribuire, ma attenzione! Ci sono tre requisiti da rispettare: la ciocca deve avere una lunghezza minima di 25 centimetri; al momento del taglio i capelli devono essere puliti e asciutti; devono essere di un colore uniforme, quindi no mèches, no chatouche o similari.

Sardegna Live ha incontrato Manuela Ambu, presidentessa dell’associazione, già stata presente ai nostri microfoni: "Siamo sicuri che sarà un successo, anche se il numero di parrucchieri che ha deciso di aderire per questa seconda edizione a Iglesias è inferiore rispetto alla prima. La richiesta delle parrucche è altissima, abbiamo prenotazioni fino a gennaio, quindi speriamo vengano in tanti a donare la propria ciocca".

"Alice un Angelo per Capello" è solo una tra le tante missioni di questa meravigliosa associazione.

"Le malattie non possono e non devono togliere la dignità a nessuno, nonostante le loro conseguenze siano spesso purtroppo visibili e l’impatto sociale sia molto forte. La perdita dei capelli è una delle principali".

L’associazione si occupa di raccogliere i capelli di chi dona le ciocche e di costruire parrucche per chi non può permettersi di acquistarle, ovviamente senza intascare un solo euro, attraverso una fitta rete sociale creata da Manuela con sua sorella Susy.

L’iniziativa è nata nel 2016, ma quando, nel 2018, la piccola Alice, figlia di una cara amica di Manuela, è morta a pochi anni di vita a causa di un tumore, è stata inserita la dicitura "Alice un Angelo per Capello".

"Ringrazio vivamente la Pro Loco di Iglesias, il nostro coordinatore della zona Pietro Pusceddu, tutti i parrucchieri che aderiranno e chi contribuirà alla nostra iniziativa donando la propria ciocca" conclude Manuela Ambu.